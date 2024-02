Sie dokumentieren Entwicklungsschritte, beraten Eltern, erstellen individuelle Förderkonzepte und helfen Kindern in der prägendsten Phase ihres Lebens. Die Anforderungen, die an Elementarpädagoginnen und -pädagogen gestellt werden, sind in den vergangenen Jahrzehnten enorm gestiegen und wurden stetig angepasst. Nicht so der Eignungstest, dem sie sich vor dem Besuch einer Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (Bafep) stellen müssen: Jahrzehntelang mussten sie Kinderlieder singen, einen Feldaufschwung vorzeigen oder im Rhythmus klatschen, um zu beweisen, dass sie für diesen Beruf geeignet wären.