Die Nase rinnt, die Augen brennen, der Gaumen juckt – Allergiker werden es schon „gerochen“ haben, die ruhige Winterzeit ist langsam vorbei. Besonders die Pollen von Hasel und Grau-Erle beginnen in Kärnten bereits zu fliegen, allerdings nicht überall gleich stark. „Die Entwicklung der männlichen Blütenkätzchen von Hasel und Grau-Erle zeigt in Kärnten sehr große Unterschiede. An südseitig gelegenen Hanglagen mit einem hohen Einfluss von Strahlungswärme können die beiden Frühblüher bereits mit der Pollenfreisetzung beginnen“, sagen Susanne Aigner und Helmut Zwander vom Pollenwarndienst des Landes. „Im Bereich von Schattenlagen sind die Kätzchen noch geschlossen und es wird kein Blütenstaub abgegeben.“

In Summe sei zwischen 1. und 8. Februar in Kärnten zwar kein flächendeckender starker Pollenflug zu erwarten, im Umfeld der klimabegünstigten Hanglagen könne die Reizschwelle für Hasel- und Erlenpollen-Allergiker aber bereits überschritten werden. „An der Südseite der Alpen in Slowenien und Friaul haben große Bestände der Hasel und der Grau-Erle die Blühbereitschaft bereits erreicht und es werden dementsprechend große Pollenmengen freigesetzt“, sagen die Experten.

Hohe Pollenfreisetzung

Generell sollten Allergiker und Allergikerinnen heuer schon einmal ihren Taschentuchvorrat aufstocken: „Im Jahr 2023 haben alle Frühblüher eine unterdurchschnittliche Pollenproduktion gezeigt. Erfahrungsgemäß tritt im Folgejahr eine überdurchschnittlich hohe Pollenfreisetzung auf.“