Am Sonntag gegen 12.50 Uhr bemerkte eine Nachbarin im Krastal, Gemeinde Weißenstein, dass beim Nachbarhaus der Dachstuhl brennt und verständigte die Feuerwehr. Die eintreffenden Feuerwehren konnten den Brand rasch eindämmen und wenig später auch löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand im Wohnhaus. Durch das Brandereignis entstand ein Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Brandursache ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt. Zur Brandbekämpfung standen die FF Weißenstein, FF Feistritz/Drau, FF Puch, FF Töplitsch und die FF Winklern/Einöde mit insgesamt 120 Personen und zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz.

Auto brannte

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr stellte ein 29-jähriger Mann aus Deutschland seinen PKW vor einem Wohnhaus in Klagenfurt ab. Nach zehn Minuten bemerkte er vom Haus aus eine Rauchentwicklung an seinem PKW und verständigte die Berufsfeuerwehr. Der Brand im Motorraum des PKW konnte gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.