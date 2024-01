Samstag gegen 2.20 Uhr Früh wurde ein 36-jähriger Villacher am Hauptplatz in Villach von einem bisher unbekannten Mann ohne ersichtlichen Grund attackiert und mit einem Fußtritt gegen den Oberkörper niedergetreten. Als das Opfer bereits am Boden lag, trat der unbekannte Mann weiter mehrmals auf den Villacher ein. Während der Angreifer auf sein Opfer einschlug, drohte er es umzubringen. Der 36-Jährige erlitt bei der brutalen Attacke schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise bei der Polizeiinspektion Hauptplatz (Tel.: 059133 – 2292). Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, soll 180 cm groß sein, eine normale Statur und dunkelblonde kurze Haare haben. Der glattrasierte Mann trug beim Angriff eine rechteckige Brille mit dickem, schwarzen Rahmen, war dunkel gekleidet und sprach Kärntner Dialekt.