„Warum eigentlich nicht?“, dachte sich Alexander, als er den Aufruf der Kleinen Zeitung sah, dass wieder Singles vorgestellt werden. Es wird wieder Zeit für eine Frau an seiner Seite, befindet der Monteur aus Bleiburg, der eigentlich nur Alex genannt wird. Zwischen 30 und 45 sollte sie im Idealfall sein, „wenn alles passt, ist auch 47 kein Problem“. Auf die Frage nach seinem Alter sagt er: „Ich fühle mich wie 30, schaue aus wie vielleicht 40, bin aber 50. Meine Freundinnen waren immer jünger. Ich möchte ja auch noch etwas unternehmen.“

© Privat

Der Unterkärntner lebt in einem Haus mit Garten und hat den Wald quasi vor der Haustüre. „Ich bin viel und gerne in der Südsteiermark unterwegs, aber auch in der Schweiz oder in Italien.“ Seine zukünftige Freundin sollte spontan sein, „weil manchmal stehe ich am Samstag auf, setze mich ins Auto und fahre für zwei Tage wohin“.

Die Karibik muss es für Alex nicht sein, er bevorzugt Reisen innerhalb Österreichs oder in Europa. „Einmal im Leben würde ich gerne nach Japan, aber dafür muss man schon drei, vier Wochen einplanen.“ Generell liebt der 50-Jährige die Berge, „Sauna und Therme sind nichts für mich“.

© Privat

Hauptsache nicht blond gefärbt

Genaue Vorstellungen, wie seine Traumfrau aussehen sollte, hat der Bleiburger nicht. „Kleiner als ich, also unter 172 Zentimeter, wäre schön, sie kann ruhig ein bisschen mollig sein, muss kein Zahnstocher sein.“ Dunkle oder rote Haare gefallen Alex am besten, „Hauptsache nicht blond gefärbt“. Er würde sich, so sagt er, nie auf jemanden einlassen, nur um nicht alleine zu sein. „Aura, Ausstrahlung und Energie müssen stimmen, sie sollte einfach das gewisse Etwas haben.“

© Privat

Der Widder glaubt an die Sterne, Astrologie, Parapsychologie. „Eine Skorpion-Frau würde super passen. Was gar nicht geht, sind Schützen. Die hauen auf den Tisch, sind Ich-Menschen.“ Religiös ist Alex nicht, eine gläubige Frau sei aber kein Problem. Wenn seine Zukünftige Kinder hat, dann sollten diese schon selbstständig sein, am besten älter als 14 Jahre. Haustiere gibt es bei seiner Traumfrau auch nicht. „Hamster oder Goldfisch wären aber okay.“ Er selbst hat weder Kinder noch Tiere und ist Nichtraucher, was er sich auch von seiner Partnerin erwartet.

Für das erste Date hat Alex schon Ideen: „Auf neutralem Grund spazieren gehen. Im Frühling vielleicht in Velden. Und wenn es passt, dann gerne gemütlich etwas essen oder trinken gehen.“