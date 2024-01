„Seid ihr hier, weil nix los ist?“, legt eine junge Urlaubergruppe gleich den Finger in die Wunde. Die drei Ost-Hessen haben die zehnstündige Anfahrt gerne in Kauf genommen und können der aktuellen Situation in Heiligenblut einiges abgewinnen. An zehn Skigebieten sind sie auf dem Weg ans Ziel vorbeigekommen, doch Heiligenblut stand ganz oben auf der Wunschliste. „Es ist perfekt hier. Man muss nirgends anstehen und die Pisten sind super. Das ganze Preis-Leistungs-Verhältnis ist perfekt. Wir kommen sicher wieder“, sprechen Maria, Anne und Felix das höchstmögliche Kompliment im Tourismus aus.