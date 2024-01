„Was ist das für ein verrückter Winter?“, fragte sich Kleine Zeitung-Leserreporter Siegfried Preiml, als er am vergangenen Wochenende blühende Palmkätzchen im Bleistätter Moor bei Feldkirchen entdeckte. Denn rund um den Jahreswechsel schien die Natur aus den Fugen geraten. In Landskron summten Bienen um Schneerosen und in Ledenitzen und Karnburg schossen Eierschwammerl, Trompetenpfifferlinge und Co. wie sonst im Sommer oder Herbst aus dem Waldboden. Diese sind auch jetzt nach dem Kälteeinbruch noch zu finden. Aber Experten warnen: Auf dem Teller landen sollten diese keinesfalls!