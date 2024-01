Freitag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land mit ihrem Pkw auf der B 98 Millstätter Straße von Villach kommend in Richtung Treffen. Dort wollte sie nach links in die Gaston-Glock-Straße einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal/Drau. Aufgrund der Wucht der Frontalkollision wurde das Auto des 51-Jährigen in den angrenzenden Acker geschleudert. Er und seine 54-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Die 36-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Aufräumungsarbeiten führte die FF Treffen durch. Die B 98 war bis circa 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.