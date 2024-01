Großer Polizeieinsatz in der Nacht auf Freitag in Klagenfurt. Kurz vor 2 Uhr in der Früh wählte eine 21-jährige Klagenfurterin den Polizeinotruf. Drei bewaffnete Personen seien soeben in ihre Wohnung eingedrungen. Nach kurzer Zeit trafen mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt bei der genannten Adresse ein.

„Die drei bewaffneten Personen befanden sich noch in der Wohnung“, heißt es Freitagnachmittag vonseiten der Polizei. Dabei handelt es sich um eine 22-jährige Frau, einen 27- und einen 26-jährigen Mann - alle aus Klagenfurt. Diese waren mit einem Baseballschläger, einer Machete und einem Messer bewaffnet. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die drei Tatverdächtigen Geldschulden in geringer Höhe einzutreiben versucht haben“, so die Polizei.

Mehrfach mit Umbringen bedroht

Das 21-jährige Opfer und ihr ebenfalls in der Wohnung anwesender 25-jähriger Freund wurden mehrfach mit dem Umbringen bedroht. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Nach Abschluss der Einvernahmen werden sie der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Machete, Baseballschläger und Messer wurden sichergestellt.