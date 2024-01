Mittwoch gegen 11.30 Uhr begaben sich Polizeibeamte der Inspektion Heiligengeistplatz zu einer Wohnung in Klagenfurt. Dort wollten sie offene Strafbeträge einer 38-jährigen Klagenfurterin einheben. Doch die Beamten hatten nicht mit dem 75-jährigen Vater der Frau gerechnet. Der war damit nämlich offenbar gar nicht einverstanden. Der 75-Jährige öffnete den Polizisten die Türe und „verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und schrie diese an“, so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag. Die Beamten forderten den Mann mehrfach auf, sich zu beruhigen und einen Ausweis vorzuweisen. Der kam den Aufforderungen jedoch nicht nach und ging schließlich auf die Beamten los. Er soll sogar versucht haben, einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Daraufhin wurde der Mann wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die Beamten wurden bei der Amtshandlung nicht verletzt.