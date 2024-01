Minusgrade und Schneefall sind in Österreich angekündigt. Nach einem frühlingshaften Jahresbeginn soll der Winter am Wochenende zurückkehren, aber gilt das auch für Kärnten und Osttirol? „Ja, auch bei uns wird es einen Wintereinbruch geben. Der Süden liegt aber – wie oft – im Schnittpunkt zweier Wetterlagen. Von Nordosten kommt kalte Kontinentalluft und ein Mittelmeertief aus Südwesten bringt Niederschlag“, sagt Michael Tiefgraber, Meteorologe der Geosphere Austria in Klagenfurt.