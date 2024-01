Die Polizei prüft derzeit, ob hinter den Einbrüchen in mehrere Kellerabteile im Raum Villach dieselben Täter stecken. So wurde in der Zeit zwischen 30. Dezember, 20 Uhr, und 31. Dezember, 13 Uhr, in verschiedene Kellerabteile zweier Mehrparteienhäuser in Villach eingedrungen. Die unbekannten Täter zwängten vermutlich mittels Seitenschneider das Blech der Kellerabteile auf und stahlen daraus sieben hochpreisige Fahrräder. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Weiters berichtet die Polizei von dem Einbruch in den Keller einer Mehrparteienhausanlage in Landskron, der sich zwischen 29. Dezember, 17 Uhr, und 1. Januar, 11 Uhr, ereignet haben muss. Drei Kellerabteile wurden aufgebrochen und daraus vier hochpreisige E-Bikes gestohlen. Die genaue Schadenssumme ist auch dort noch nicht bekannt.