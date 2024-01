Es hat geschneit! Zumindest auf den Bergen freut man sich über eine ordentliche Portion Neuschnee. Und diese war auch bitter nötig, denn viele Hänge und Skipisten wurden in den vergangenen Tagen immer eisiger. Laut Wetterdienst Ubimet kamen in der Silvesternacht auf dem Dobratsch 33 Zentimeter Neuschnee zusammen, auf der Gerlitzen waren es 22 Zentimeter und auf der Flattnitz 16 Zentimeter. Und auch die Osttiroler durften sich in höheren Lagen am Morgen des Neujahrstages über die weiße Pracht freuen. In St. Jakob im Defereggental kamen 18 Zentimeter zusammen, in Kals waren es elf.