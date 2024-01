Am letzten Tag des Jahres 2023 unternahmen ein 26-jähriger Mann und seine 39-jährige Freundin, beide deutsche Staatsbürger, eine hochalpine Wanderung im Reißeckgebiet zur Reißeckhütte auf 2287 Metern Seehöhe. Doch dann setzten Schneefall und starker Wind ein. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten die beiden Wanderer den Aufstieg nicht fortsetzen und errichteten ein Notbiwak unterhalb der Mühldorfer Ochsenalm. „Da die Wetterverhältnisse zunehmend schlechter wurden, setzten die beiden Wanderer schließlich gegen 3 Uhr in der Früh einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Polizei.

Einsatzkräfte der Bergrettung Kolbnitz stiegen in einem zweistündigen Fußmarsch zu den in Not geratenen Bergsteigern auf und konnten diese gegen 6.30 Uhr erreichen. Die beiden Deutschen wurden von den Einsatzkräften zur Schoberbodenstraße begleitet und dann mit dem Einsatzfahrtzeug der Bergrettung Kolbnitz ins Tal gefahren. Der Mann und die Frau waren erschöpft und leicht unterkühlt.

Neben der Bergrettung standen auch ein Alpinpolizist der AEG Spittal/Drau und die Polizeistreife der PI Obervellach im Einsatz.