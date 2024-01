Eine Stunde vor Mitternacht eskalierte am Sonntag ein Streit in Villach. Ein 27 Jahre alter Mann ging auf seine Ex-Freundin (26) in deren Wohnung in Villach los. Der Mann schlug der Frau mit den Fäusten ins Gesicht. Dadurch erlitt die 26-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

Nach der Tat flüchtete der Mann aus der Wohnung. „Er konnte im Stadtgebiet angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, heißt es vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten.