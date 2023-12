Auf Schnee und Sturm folgt zu Weihnachten in Kärnten ein Wärmeeinbruch mit deutlichen Plusgraden. Doch obwohl das nicht auf einen baldigen Start in die Eislaufsaison hindeutet, steht man an einem See schon in den Startlöchern: Der Weißensee soll noch vor dem Heiligen Abend für Eisläufer freigegeben werden. „Wir sind positiv gestimmt, dass wir den See noch vor Weihnachten freigeben können. Momentan ist das Eis 13 Zentimeter dick, das würde eigentlich schon für eine Freigabe reichen“, berichtet Eismeister Norbert Jank.

Jank warnt jedoch davor, das Eis vorzeitig zu betreten, weil noch einige Schwachstellen existieren und abgesperrt werden müssen. Und ein Problem hat Jank noch zu bewältigen: „Am Freitag ist Schneefall angesagt und wir müssen schauen, mit welchem Gerät wir den Schnee wegschaffen können.“

Eismeister Norbert Jank © KK/Privat

Der Eislaufverein Wörthersee kann hingegen noch keinen See freigeben, auch wenn der Hörzendorfersee, der Rauschelesee und der Aichwaldsee eine dünne Eisschicht aufweisen. Der künstlich angelegte Eislaufplatz „Radlerstop“ bei St. Veit steht ebenfalls noch nicht in den Startlöchern.