Die Tickethotline dürfte am Mittwoch, dem 20. Dezember, heiß laufen. Denn wie der Konzertveranstalter „Fvg Music Live und VignaPR“ bekannt gab, startet an diesem Tag um 12 Uhr der Kartenverkauf für ein besonderes Event: Der österreichische Volksrock‘n‘Roller Andreas Gabalier wird im Sommer 2024 direkt am Strand von Lignano auftreten.

„Er ist der bedeutendste und beliebteste Künstler der deutschsprachigen Musik“, heißt es in der Aussendung von „Fvg Music Live und VignaPR“, die das Konzert gemeinsam mit der Stadtgemeinde Lignano, der Tourismusgesellschaft von Friaul-Julisch Venetien (Promotour) und der Lignano Sabbiadoro Strandbetreibergesellschaft „Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A“ auf die Beine stellen. „Vom Münchner Olympiastadion über die Berliner Mercedes-Benz Halle bis zur Wiener Stadthalle sind seine Konzerte in den größten Stadien und Hallen in Österreich und Deutschland immer ein Erfolg“, heißt es weiter. Und so sei er „der neue internationale Superstar des Musiksommers von Lignano Sabbiadoro“.

Im Vorjahr spielte dort zweimal der italienische Rap-Star Jovanotti und lockte mit seiner Jova-Beach-Party zigtausende Fans an. Im Sommer 2024 werden bei Gabaliers erstem Auftritt in Lignano Tausende Fans aus Österreich und Deutschland erwartet. Das Konzert findet am Freitag, dem 14. Juni 2024, am Strand statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Kartenverkauf wird über das italienische ticketone.it abgewickelt, in Österreich über Ö-Ticket und in Deutschland über Eventim. Es ist das erste Mal, dass Gabalier in Lignano auftritt. Karten kosten 59,90 Euro, im Golden Circle 75,90 Euro.