Mit „Todesliste“ gedroht: Schuldspruch gegen falschen Polizisten gefallen

Ein Deutscher soll sich als Kriminalbeamter ausgegeben und versucht haben von seinen Opfern 1,5 Millionen Euro in Bitcoins herauszulocken. Im Juni wurde er in Kärnten verhaftet Am Dienstag saß er in Klagenfurt auf der Anklagebank.