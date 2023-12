Die Landesregierung wird am Dienstag in der Regierungssitzung die Leitung der neu geschaffenen Abteilung 15 in der Landesverwaltung fixieren. Die Aufgabengebiete Standort, Raumordnung und Energie wurden dort zusammengefasst. Übernehmen soll den Posten Markus Bliem, aktuell Chef der strategischen Landesentwicklung. Bliem soll sich im Bewerbungsverfahren durchgesetzt haben. Er würde damit aus dem Zuständigkeitsbereich von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in jenen von Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig (beide ÖVP) wechseln. Offiziell bestätigten wollen den Wechsel weder Bliem selbst noch die beiden Regierungsbüros. Bisher wurde die Abteilung interimistisch geleitet. Die Erweiterung des Amts der Kärntner Landesregierung um eine Abteilung von 14 auf 15 ist bei der Opposition wenig überraschend nicht gut angekommen. Die Rede war von einem weiteren Aufblähen der Verwaltung.