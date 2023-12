Samstag kurz vor 13 Uhr geriet eine Pkw-Lenkerin (45) auf der B 100 im Gemeindegebiet von Dölsach in Fahrtrichtung Lienz aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen vor einem Kreuzungsbereich von der Straße ab. Dies hatte eine folgenschwere Auswirkung: Der Pkw fuhr in einen Wagen, der auf einer Gemeindestraße stand. In diesem befand sich die Lenkerin, eine 54-jährige Frau.

Durch den massiven Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Straßengraben geschoben. Die beiden Lenkerinnen hatten wahrlich Glück im Unglück. „Beide Personen waren ansprechbar. Bei unserem Eintreffen, befand sie eine Frau bereits im Freien“, schildert Andreas Stocker, Kommandant der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Dölsach. Auch die zweite Frau konnte trotz der misslichen Lage des Fahrzeuges über die Türe den Wagen verlassen. Der Einsatz der Bergeschere war nicht notwendig.

Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.