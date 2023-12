Feuerwehreinsatz in Millstatt am Wochenende: Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es im Heizkeller eines Einfamilienwohnhauses im Bereich der Pellets-Heizanlage zu einer Brand- und starken Rauchentwicklung. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, doch durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf mehrere tausend Euro.