Tausende Menschen waren Samstagabend in Klagenfurt dabei, als Krampusse mit ihren schaurig-schönen Masken durch die Innenstadt zogen. Rund 40 Gruppen aus dem In- und Ausland nahmen am Krampuslauf teil. Doch während der Lauf an sich ruhig, laut Polizei ohne Zwischenfälle verlaufen ist, trieben Diebe ihr Unwesen.

Zwischen 18.30 und 21 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Hundert Euro Bargeld aus den Umkleideräumlichkeiten in einer Halle. Diese wurde von verschiedenen Krampusgruppen während des Laufes genutzt.