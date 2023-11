John Maynard Keynes war ein Wirtschaftswissenschaftler und Begründer des Keynesianismus, der darauf aufbaut, dass der Staat in wirtschaftlich schlechten Zeiten eingreift und die Bevölkerung mit Steuergeld unterstützt. Die so aufgebauten Schulden sollen in wirtschaftlich guten Zeiten wieder abgebaut werden, beispielsweise über Einsparungen oder Steuererhöhungen. Dem Keynesianismus steht das Modell des freien Marktes von Adam Smith gegenüber. Demzufolge soll der Staat nicht eingreifen, der Markt, so Smith, reguliere sich selbst. Mit allen Kollateralschäden, denn soziale Notlagen werden nicht abgefedert.