Bereits in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr kam es am Johannesplatz in Lienz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Rumänen im Alter von 21, 30 und 39 Jahren. Dabei versetzte der 21-Jährige dem 39-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wodurch der 39-Jährige schwer verletzt wurde.

Als der Verletzte per Handy die Polizei verständigen wollte, entriss ihm der 30-Jährige das Mobiltelefon und zerstörte es. Der 39-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059 133/72 30 zu melden.