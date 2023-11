Am Sonntag fuhr eine 17-jährige deutsche Staatsangehörige im Gemeindegebiet von Lengberg im Bezirk Lienz mit einem Auto auf einer Privatstraße. Plötzlich kam der Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen einen Strommast, der in der Folge umfiel.

Großer Einsatz

Der Strommast wurde von den Einsatzkräften abgesperrt und ein Techniker der Tinetz kümmerte sich um die Stromabschaltung sowie um die weiterführenden Reparaturarbeiten, die in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen.

Im Einsatz standen 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nikolsdorf, der Bezirkskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Osttirol, ein Rettungswagen und eine Polizeistreife.