Bis zu einen Meter Neuschnee brachte eine Kaltfront in den vergangenen Tagen am Arlberg. Davon können Kärntens und Osttirols Skigebiete derzeit nur träumen. In wenigen Wochen beginnt die Wintersaison 2023/24. Die Gerlitzen startet etwa bereits am 1. Dezember ihren Liftbetrieb. In Bad Kleinkirchheim ist es am 7. Dezember so weit. Meint es Frau Holle gut und schüttelt bis dahin noch kräftig ihre Betten aus? Ubimet-Meteorloge Konstantin Brandes hat keine guten Nachrichten für die Skigebiete: „In den nächsten zehn Tagen bis Ende November ist in Kärnten und Osttirol fast null Niederschlag in Sicht. Wenn, dann nur in den nördlichen Landesteilen. Die Mengen sind aber gering.“ Grund dafür ist die derzeit vorherrschende West- bis Nordwestlage. Für größere Schneemengen im Süden bräuchte es ein Adriatief.