Unbestimmten Grades verletzt wurde Montagfrüh ein Arbeiter (49) aus dem Bezirk Völkermarkt bei einem Unfall in einem Betrieb in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg. Gegen 7 Uhr wollte der Mann die Störung einer Spritzgussmaschine beheben. Dazu stieg er in die Maschine und versuchte, eine Verstopfung zu lösen. Aus bisher unbekannter Ursache spritzte dabei der mehrere Hundert Grad heiße Flüssigkunststoff in das Gesicht des Arbeiters.

Ins Klinikum gebracht

Dieser erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.