Als ein privates Museum in Deutschland das Fahrzeug auf den Markt brachte, nutzte Stefan Petutschnig aus Ebenfeld in der Gemeinde Techelsberg die Gunst der Stunde. Er erwarb ein Feuerwehr-Auto samt 30 Meter-Drehleiter, Baujahr Jahr 1968. „Es war ein Spleen“, sagt der 53-jährige Landwirt und lacht. Er selbst gehört keiner Feuerwehr an.