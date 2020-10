Neue Tiergartenbewohnerin Schönbrunn begrüßt neues Orang-Utan-Weibchen

Facebook

Die Fotos zeigen Surya in ihrem ehemaligen Zuhause, im Zoo Rostock, vor ihrer Abreise nach Wien © Zoo Rostock/Joachim Kloock

"Frischer Wind" für die Orang-Utan-Gruppe im Tiergarten Schönbrunn: Das siebenjährige Weibchen Surya aus dem Zoo Rostock ist Dienstag eingezogen. Zu sehen ist die neue Bewohnerin allerdings noch nicht. Zuerst soll sie sich ganz in Ruhe hinter den Kulissen eingewöhnen. "Die Eingewöhnung von Surya ist ein bisschen so, als würden wir in eine Wohngemeinschaft einziehen. Zuerst macht man es sich in seinem Zimmer gemütlich. Dann lernt man die anderen Bereiche und die Mitbewohner kennen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Die Mitbewohner sind in Suryas Fall die Weibchen Mota und Sol sowie das Männchen Vladimir. Sobald Surya soweit ist, wird sie die Innenanlage erkunden und zu sehen sein.

Surya wurde am 28. Juni 2013 im Zoo Rostock geboren und dem Tiergarten Schönbrunn über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) vermittelt. Ziel ist es, die Wiener Orang-Utan-Gruppe zu vergrößern und die Altersstruktur zu verbessern. Besonders die 24-jährige Sol wird sich über die junge Spielgefährtin freuen. Mit Vladimir könnte Surya künftig für den langersehnten Orang-Utan-Nachwuchs sorgen. Sichtkontakt zueinander hatten sie schon, so der Tiergaten Schönbrunn. Suryas vertraute Tierpflegerin aus Rostock hat sie auf der Reise nach Wien begleitet und bleibt die erste Zeit hier. Sie beschreibt ihren Schützling als "verspielten, freundlichen Wirbelwind“. Das passt zu ihrem Namen "Surya“ bedeutet im Indischen: Sonne oder sonniges Gemüt.