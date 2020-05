Facebook

© APA/FF PAYERBACH

In Payerbach (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Samstag ein Biber in einen rund zwei Meter tiefen Pool verirrt, der mit rund 40 Zentimeter Restwasser befüllt war.

Weil das Tier das Schwimmbecken laut Angaben der Feuerwehr nicht aus eigener Kraft verlassen konnte, wurde eine provisorische Rampe errichtet. Der Nager verließ kurze Zeit später über den Behelf selbstständig den Pool.