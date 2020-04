Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Künstliche Intelligenz soll helfen, Bienen vor schädlichen Umwelteinflüssen in ihrer Umgebung zu schützen und sie gezielt zu Blüten zu navigieren.

Eine Biene ist zwischen elf und 17 Millimeter klein und © (c) APA/dpa/Frank Rumpenhorst (Frank Rumpenhorst)

Bienen gelten als Vorbild für die arterhaltende Wirkung von Schwarmwissen. Dass nämlich unabhängig von der Intelligenz einzelner Mitglieder eine Gruppe durch Zusammenarbeit zu intelligenten Entscheidungen finden kann. Beispielsweise wenn es darum geht, Informationen über Nahrungsquellen auszutauschen. Bienen machen das mithilfe ihres Schwänzeltanzes. Jetzt wollen auch Grazer Wissenschaftler auf diese Tanzfläche. Zoologen des Artificial Life Lab rund um Thomas Schmickl entwickeln Roboter, die diesen Tanz imitieren können. „Unser Ziel ist es, den Insekten Technologien zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, auf Veränderungen der Umwelt rechtzeitig zu reagieren“, erklärt Schmickl. Denn die Lebensräume der Honigbienen sind stark bedroht, führen zu einem massiven Sterben und zu einer folgenschweren Störung ganzer Ökosysteme. Mithilfe von Minirobotern sollen die Bienen frühzeitig vor Gefahren in ihrer Umgebung gewarnt werden.



Digitale Landkarten sollen beispielsweise Hinweise auf Pestizide bei potenziellen Nahrungsquellen liefern. „Wir wollen darauf Einfluss nehmen, wohin die Insekten ihre wichtigen Bestäubungsflüge unternehmen“, schildert Schmickl den Forschungsansatz. Die Bienen erhalten zudem Informationen über einen bevorstehenden Wetterumschwung, der ihre Brut gefährden würde. Mithilfe von Sensoren will man die Temperatur in der Wabe regulieren und damit die Aufzucht der Nachkommen optimieren.