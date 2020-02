Facebook

Die Hasen haben bereits Anfang Februar Junge © Pfotenhilfe

Die Natur spielt verrückt: Die ersten schutzbedürftigen Hasen- und Igelbabys wurden bereits Anfang Februar in der Wildtierstation der Pfotenhilfe in der Grenzregion Oberösterreich/Salzburg aufgenommen. Insgesamt drei Exemplare jeder Art sind dort derzeit in Betreuung. "Untergewichtige Igel, die jetzt nicht gefunden und versorgt werden, drohen zu verhungern, weil sie zu wenig Fettreserven für die Winterruhe haben und - selbst wenn sie aufwachen - jetzt auch kein Futter finden", warnt die Pfotenhilfe.