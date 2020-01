Facebook

Passantin fand in einem Wiener Park diesen Chihuahua-Welpen © (c) APA/LPD WIEN (UNBEKANNT)

Eine Passantin hat am Samstagnachmittag im Arthaberpark in Wien-Favoriten einen jungen Chihuahua gefunden und in der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse abgegeben. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hatte die Frau keinen potenziellen Besitzer in der Nähe der kleinen Hündin gefunden. So nahm sie sie - wohl auch angesichts der kalten Witterung - mit.

Die Polizisten verpflegten das Tier, das im Anschluss die Inspektion erkunden durfte. Das dürfte für das junge Chihuahua-Mädchen sehr anstrengend gewesen sein: Es schlief ein, bis die Tierrettung kam und den Welpen mitnahm. Einen Chip hatte die Hündin nicht.