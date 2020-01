Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/dpa/Lino Mirgeler

Bei der Jagd auf Wildschweine in Polen ist ein Mann aus Deutschland von einem anderen Jäger getroffen und dabei verletzt worden. Der Unfall habe sich am Sonntag in den Wäldern nahe der oberschlesischen Ortschaft Olszowa ereignet, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei. Der 67-jährige Deutsche sei in den Brustkorb getroffen worden, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Da es sich um eine Schusswunde handelte, sei der Verletzte sicherheitshalber mit dem Hubschrauber in ein Klinik geflogen worden.