Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vogelbeobachter bei der Arbeit © (c) Birdlife/Brigitte Baldrian

Es ist bereits die elfte derartige Aktion in Österreich: In der kommenden Woche läutet die Vogelschutzorganisation Birdlife wieder die Stunde der Wintervögel ein. Eine Stunde lang – im Zeitraum zwischen 4. und 6. Jänner 2020 – soll sich jeder Interessierte Zeit nehmen und in seinem Garten oder an seinem Vogelhäuschen die gefiederten Besucher zählen und notieren.