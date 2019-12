Das zwischen zehn und zwölf Wochen alte Tier wurde am Dienstag an einem Waldweg unter Moos versteckt entdeckt.

Sujetbild ©

Ein Unbekannter hat in Bürs (Bez. Bludenz) einen Welpen erschlagen und den toten Hund an einem Waldweg unter Moos versteckt. Das zwischen zehn und zwölf Wochen alte Tier wurde am Dienstag entdeckt. Es war in einen Kopfkissenbezug und einen Restmüllsack eingewickelt. Der Welpe war nicht registriert, informierte die Polizei.

Die Tatzeit wurde auf den Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Dienstag eingegrenzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-8100.