Ein 650 Kilo schwere Stier ist am Mittwoch in Regau entkommen und tobte verletzt auf einer Straße.

Sujetbild © mankale - Fotolia

Lkw-Fahrer haben Mittwochvormittag in Regau (Bezirk Vöcklabruck) einen entlaufenen Stier zwischen zwei Fahrzeugen einsperrt und so gefangen. Den Männern war bei Asphaltierungsarbeiten das Rind aufgefallen. Reaktionsschnell verstellten sie mit zwei Lastern dem 650-Kilo-Tier den Weg. Ein Firmenmitarbeiter, der auch Jäger ist, erschoss das verletzte und tobende Tier, so die Polizei.