Die zwei Tigerjungen waren in einem rostigen Käfig eingepfercht, extrem unterernährt und stark geschwächt.

Die beiden Tigerjungen sind sehr geschwächt © Save Vietnam's Wildlife

Zwei junge Tiger sind in Vietnam aus dem illegalen Wildtierhandel konfisziert worden. Das berichtet die Welttierschutz-Gesellschaft WTG. Der Zustand der Tiere sei bedenklich. Sie brauchen professionelle tiermedizinische Hilfe.

Dem Tierrettungsteam zeigte sich vor Ort in der Ha Tinh Provinz nahe der Grenze zu Laos ein erschütterndes Bild: Die zwei Tigerjungen waren in einem rostigen Käfig eingepfercht, extrem unterernährt und stark geschwächt. Die Tortur des Wildtierhandels hat den beiden deutlich zugesetzt, so die Tierschutzorganisation.

"Unser Team stellte die Tiger sicher und brachte sie in das Schutzzentrum im Cuc Phuong Nationalpark", heißt es in einer Aussendung. Dank des Quarantäne-Geheges in der erst kürzlich ausgebauten Tierklinik auf dem Gelände des Schutzzentrums würden sie jetzt die notwendige Ruhe und Behandlung bekommen. Unter der wärmenden Infrarotlampe tanken sie Kräfte. Etwa alle drei bis vier Stunden werden sie von Tierpflegern behutsam mit der Flasche gefüttert.

Über das Schicksal der beiden lässt sich bisher nur spekulieren, eines aber ist klar: Sie wurden deutlich zu früh von ihrer Mutter getrennt. Derzeit brauchen die beiden Jungtiere noch eine Rundum-Behandlung. Die beiden haben noch nicht einmal Zähne.