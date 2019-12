Kommt neues EU-Gesetz?Alle Katzen an die Leine? Guter Witz, Mensch!

Alle Katzen mit Freigang an die Leine? Niederländische Juristen dürften die Tiere nicht so ganz verstanden haben.

© (c) Viorel Sima - Fotolia

Niederländische Juristen, bislang eher nicht als Experten für Felidae aufgefallen, kamen nun zum Schluss: Frei laufende Katzen sind in der EU eigentlich gar nicht erlaubt – und müssten an die Leine. Die Schnurrlis dürfte diese Erkenntnis bestenfalls schiefe Grinser kosten. Dass viele Katzen, die Freigang haben, reihenweise Vögeln und kleineren Säugetieren den Garaus machen, ist zwar ein äußerst betrübliches, am Ende aber doch ihren Instinkten geschuldetes Faktum. Aus die Maus.