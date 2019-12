In Käfige gepfercht Polizei befreite nahe der Kärntner Grenze 27 Hundewelpen aus Auto

Italienische Polizei stoppte Auto eines 39-jährigen Italieners bei Tarvis. Die Hunde, die keine drei Monate alt sind, waren in schlechtem Zustand. Kärnten und Friaul-Julisch Venetien verstärken Kampf gegen illegalen Tierhandel.

In Käfige gepfercht

Die Welpen werden jetzt in einem Tierheim in Udine versorgt (Sujetfoto) © Robert Neumann - Fotolia

Die italienische Grenzpolizei hat am Freitag bei der Kontrolle eines Fahrzeuges auf der Autobahn unweit des Grenzübergangs von Tarvis 27 Welpen beschlagnahmt. Die Welpen waren in schlechtem Zustand und ohne Wasser in Käfigen eingepfercht, teilte die Polizei mit.