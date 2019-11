Facebook

Für Reporter Lazos Mantikos vom Frühstücksfernsehen lief es kürzlich während eines Liveeinstiegs aus einem Überschwemmungsgebiet in Griechenland nicht so gut: Er wurde von einem hartnäckigen Schwein verfolgt. "Giorgos kannst du mich hören! Hier ist ein Schwein, das uns schon den ganzen Morgen verfolgt", wird der Journalist in mehreren Medien zitiert. Dabei versuchte Mantikos in sichtlicher Verzweiflung vor dem Vierbeiner zu flüchten.

Der griechische Sender ANT1 übertrug die Szenen live. Die Moderatoren im Studio konnten ihr Lachen nicht im Zaum halten. Das Video geht derzeit viral und erheitert das Netz. Sehen Sie selbst!