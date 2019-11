Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AFP (IGSU ROMANIA)

Am Sonntag ist kurz vor der Abfahrt vom Hafen in Capu Midia an der rumänischen Schwarzmeerküste das Tiertransportschiff "Queen Hind" gekentert. Der Großteil der 14.000 Schafe an Bord soll ertrunken sein, wie der Spiegel online berichtet. Die Tiere waren für den Transport nach Saudi-Arabien bestimmt.

Die Ursache für den Unfall waren zunächst unbekannt. Die Crew konnte gerettet werden.