44 Millionen Jahre alt ist diese in einem Bernstein gefundene Raupe © nature.com

Mitten in der Bewegung erstarrt, erscheint eine Raupe vor 44 Millionen Jahren zu sein. Das Insekt wurde in einem Bernstein konserviert entdeckt. Für Entomologen handelt es sich bei dem Fund um eine Sensation. Das Exemplar einer Großschmetterlingsraupe wurde in Baltischem Bernstein gefunden, wie in "Nature" zu lesen ist. Laut den Experten sind derartige Funde eher selten. Im Baltischen Bernstein soll es überhaupt die erste entdeckte Raupe sein.