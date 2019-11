Beherzter Einsatz in Australien Video zeigt, wie Frau Koala in letzter Sekunde vor Feuer rettet

Facebook

Beherzter Rettungseinsatz für einen Koala © Screenshot/Youtube

Noch immer wüten in New South Wales in Australien Buschfeuer. Hunderte Koalas starben bereits in den Flammen. Ein Video zeigt den beherzten Einsatz einer Frau, wie sie eines der Tiere in letzter Sekunde vor dem sicheren Feuertod rettet. Die Frau wickelt das bereits verbrannte Tier in ihr T-Shirt und kühlt es mit Wasser. Danach wurde das Tier in eine Koala-Krankenhaus gebracht, wie der Guardian berichtet.

Mehr als 350 Koalas sind bereits in den Buschfeuern umgekommen.