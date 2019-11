Facebook

Sujetbild © Bundesheer (c) HARALD MINICH/HBF

Ein 31 Jahre alter Soldat ist in der Nacht auf Donnerstag in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt von Belgischen Schäferhunden angefallen und getötet worden. Der Oberwachtmeister aus Niederösterreich war an diesem Abend für die Betreuung und Fütterung der Tiere zuständig. Ein Hundeführer fand den Toten gegen 2.00 Uhr bei der Kontrolle der Zwingeranlage. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Mittwoch hatte der diensthabende Offizier in der Flugfeld-Kaserne in Niederösterreich zwei freilaufende Belgische Schäferhunde bemerkt. Er alarmierte einen Hundeführer, der die beiden Hunde um 2 Uhr morgens wieder versperrte.

Bei der Kontrolle der Zwingeranlage entdeckte der Hundeführer einen tödlich verletzten Unteroffizier. Allem Anschein nach war dieser von den Hunden attackiert worden. Bei dem verunglückten Soldaten handelt es sich um einen 31-jährigen Oberwachtmeister aus Niederösterreich, der seit 2017 als Hundeführer tätig war. Er war an diesem Abend für die Betreuung und Fütterung verantwortlich. Gegen 16 Uhr war er zur Zwingeranlage aufgebrochen, um die Hunde zu betreuen. Sein eigener Diensthund blieb indes im Fahrzeug.

Ermittlungen laufen

Ermittlungen wurden aufgenommen. Das Bundesheer hat eine Unfallkommission eingerichtet, die unter anderem aus einem Veterinärmediziner, einem Arzt und einem Rechtskundigen besteht.

Das Österreichische Bundesheer bekundete indes den Angehörigen seine tiefe Anteilnahme. Der Heerespsychologische Dienst hat die Betreuung der Angehörigen und Kameraden des verunfallten Soldaten übernommen.

Im Österreichischen Bundesheer werden derzeit 70 Militärhunde verwendet. Davon sind 41 Rottweiler, 15 Belgische und fünf Deutsche Schäferhunde sowie neun Labradore. Die Ausbildung findet im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch statt.