Wien Pärchen beim Welpenhandel erwischt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pärchen beim Welpenhandel erwischt © LPD Wien

Im Zuge eines Planquadrates ist am Samstag (2. November) ein Pärchen auf der Mariahilfer Straße in Wien-Liesing beim Welpenhandel ertappt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, transportierten der 21-Jährige und seine 22-jährige Begleiterin Hunde verschiedener Rassen in einem Kleintransporter.

Die Tiere waren in separaten Boxen untergebracht. Dem angezeigten Duo aus der Slowakei wurden die Hunde abgenommen.

Schwerpunktaktion

Auf dem Teil der Mariahilfer Straße im Bezirk Mariahilf wurde am Montag gemeinsam mit dem Wiener Tierschutzverein eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Es kam zu Anzeigen und Abnahmen von Vierbeinern.

In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Polizei einen Appell der Wiener Amtstierärztinnen und -ärzte, keine Tiere im Internet (Online-Shops etc.) zu bestellen. "Schon gar nicht, wenn diese Tiere aus dem Ausland nach Österreich transportiert werden müssen."