Erfurter Zoo 16-Jähriger kletterte in Geparden-Gehege

Der Bursch hat sich dem Geparden am Dienstagnachmittag bis auf etwa zehn Meter genähert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © AP

Ein 16-Jähriger ist bei einem Schulausflug im Erfurter Zoo in das Geparden-Gehege geklettert. Der Jugendliche blieb unverletzt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte.

Der Bursch habe sich dem Geparden am Dienstagnachmittag bis auf etwa zehn Meter genähert. Dann sei er von alleine wieder zurück über den Zaun geklettert. Warum er in das Gehege geklettert ist, war zunächst unklar. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.