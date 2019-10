Facebook

Sujetbild © vaclav - stock.adobe.com

Ein Bär ist am 8. Oktober in einem Wald in Leermoos (Bezirk Reutte), unweit vom Plansee, in eine Wildfotofalle getappt. Laut einem Bericht der Tiroler Tageszeitung (Samstag-Ausgabe) werde die Stelle, wo der Bär aufgenommen wurde, "kaum von Menschen frequentiert". Der Obmann des Reuttener Tourismus Verbandes, Hermann Ruepp, sehe aber keinen Grund zur Besorgnis.

Allerdings könne er die Lage aber "offen gesagt auch nicht wirklich einschätzen". Sehr wohl problematisch sehe aber der Bezirkslandwirtschaftskammerobmann Christian Angerer die Sichtung: "Diese Nähe ist besorgniserregend", zumal das Vieh noch auf den Heimweideflächen und nicht im Stall sei.

Erst im Juli wurde nach einer DNA-Probe ein Bär für den Riss eines Rotwildes im Tiroler Außerfern verantwortlich gemacht. Auch im Pitztal hatte ein Bär im Juni mehrere Schafe gerissen. Am Freitag hatte das Land Tirol berichtet, dass in Matrei in Osttirol ein Schaf und ein Lamm gerissen wurden, eine DNA-Probe war aber noch ausständig.