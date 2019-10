Facebook

Ohne Bello, Minki und Cookie wäre das menschliche Dasein in Österreich nicht komplett – bereits das reine Zahlenwerk ist vielsagend: Auf 2,75 Einwohner kommt in Österreich ein Haustier. Am heutigen Welttierschutztag rücken jene 3,2 Millionen animalischen Gefährten, die uns Freude in Haus und Wohnung bringen, so richtig in den Mittelpunkt.