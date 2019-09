Facebook

Hunde und Kinder niemals alleine lassen © mariemlulu - Fotolia

Am Wochenende ist es in Niederösterreich erneut zu einem tragischen Hundebiss gekommen. Ein Vierjähriger ist von einem der Hunde seiner Großeltern beim Spielen im Hof in den Nacken gebissen worden. Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt und musste ins künstliche Koma versetzt werden.